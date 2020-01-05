البحرية البريطانية تستأنف مرافقة السفن التجارية بمضيق هرمز

لندن / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، استئناف البحرية الملكية مرافقة السفن التجارية في مضيق هرمز، على خلفيات تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في بيان، إن "سفينتين تابعتين للبحرية الملكية ستبدآن مرافقة السفن التجارية التي تحمل علم المملكة المتحدة أثناء عبورها مضيق هرمز"، حسبما نقلت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وأضاف أنه أمر سفينتا (إتش.إم.إس مونتروز) و(إتش.إم.إس ديفندر) الحربيتين بالاستعداد للعودة لمهام مرافقة كل السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا.

وشدد البيان أن الحكومة البريطانية "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وشعبها في هذا الوقت".

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وفي وقت سابق اليوم، دعت وزارة الخارجية البريطانية، رعاياها إلى عدم السفر إلى إيران والعراق إلا في حالات الضرورة، على خلفية مقتل سليماني.

وقتل سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، فجر الجمعة، إثر قصف جوي أمريكي استهدفت سيارتين على طريق مطار بغداد.

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت بريطانيا أنها ستنضم إلى مهمة بحرية أمنية دولية، بقيادة الولايات المتحدة في الخليج، لحماية السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز من الممارسات الإيرانية.

وكانت احتجزت إيران، في 19 يوليو/تموز الماضي، ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، بتهمة "خرق لوائح تتعلق بالمرور".

وجاء ذلك التطور في أعقاب احتجاز سلطات جبل طارق، بالتعاون مع البحرية البريطانية، ناقلة نفط إيرانية، بزعم خرقها العقوبات الدولية، قبل أن تقرر إطلاق سراحها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.