كندا تدعو مواطنيها بتجنب السفر إلى العراق

تورنتو/الخليج 365

دعت كندا مواطنيها بتجنب السفر إلى العراق، ونصحت المتواجدين هناك بالمغادرة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية، السبت، ندعو المواطنيين الكنديين إلى تجنب السفر إلى العراق بسبب الوضع الأمني المستمر في التغير، والغير متوقع والذي يمكن أن يكون خطيرًا، وإذا كنتم في العراق، فغادروا هذا البلد بالطرق التجارية إذا كانت آمنة".

وأعربت الخارجية عن قلقها حيال تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

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وأردف البيان "تنصح كندا رعاياها بمغادرة العراق، بالنظر إلى التهديدات المتزايدة بشنّ هجمات إرهابية ضد المصالح الغربية".

من جهة أخرى ذكرت تقارير إعلامية كندية، أن السلطات تعتزم سحب 850 عنصرا من الشرطة الكندية يتولون تدريب قوات الشرطة والجيش العراقي في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" الذي أعلن تعليق برامجه التدريبية بشكل مؤقت.

ولم تعلق السلطات الكندية على تلك التقارير.

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