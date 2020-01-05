"تيكا" التركية تفتتح 4 حدائق أطفال بالسودان

الخرطوم/ الخليج 365

افتتحت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، بالتعاون مع منظمات مدنية تركية، السبت، 4 حدائق أطفال في مختلف مناطق السودان.

وذكر مراسل الخليج 365، أن الحدائق جرى إنشائها بدعم من جمعية الهلال الأحمر التركي، ووقف الديانة التركي.

وجرى إنشاء 3 حدائق بمناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، وواحدة أخرى بولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد.

وقال رئيس الهلال الأحمر بالسودان سردار يلماز، خلال حفل افتتاح أحد الحدائق بالخرطوم، للأناضول، "الهدف من هذا العمل هو رسم البسمة على وجوه الأطفال".

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وأضاف يلماز، "إنشاء الحدائق بدأ في يونيو/ حزيران الماضي، عقب السيول الشديدة التي شهدتها البلاد".

كما أوضح أن الجمعية مستمرة في بناء وحدات سكنية للمتضررين من السيول.

وفي يونيو/حزيران 2018، شهدت معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع العديد من الطرق الرئيسية بالبلاد.

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