اختتام معرض التعليم التركي السادس في الخرطوم

الخرطوم/ الخليج 365

اختتم معرض التعليم التركي السادس في العاصمة السودانية الخرطوم، السبت.

المعرض انطلقت أعماله بتنظيم من وقف المعارف التركي، الجمعة، وشارك فيه 15 جامعة تركية.

وفي حديث للأناضول، قال رئيس دائرة الخريجين لدى وقف المعارف التركي علي أرقْمَرت إن الوقف يهدف إلى تنظيم معارض تعليم في 16 بلدا من أجل الإسهام في دعم الحركة الطلابية الدولية.

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وأشار أرقمرت إلى أن جامعات تركية فتحت أجنحة لها في المعرض؛ حيث أطلعت الطلبة السودانيين على فرص التعليم في تركيا.

وأضاف: "نهدف إلى جذب كفاءات طلابية تنهل من مناهل العلم في تركيا".







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