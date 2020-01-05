- 1/2
- 2/2
الخرطوم/ الخليج 365
اختتم معرض التعليم التركي السادس في العاصمة السودانية الخرطوم، السبت.
المعرض انطلقت أعماله بتنظيم من وقف المعارف التركي، الجمعة، وشارك فيه 15 جامعة تركية.
وفي حديث للأناضول، قال رئيس دائرة الخريجين لدى وقف المعارف التركي علي أرقْمَرت إن الوقف يهدف إلى تنظيم معارض تعليم في 16 بلدا من أجل الإسهام في دعم الحركة الطلابية الدولية.
وأشار أرقمرت إلى أن جامعات تركية فتحت أجنحة لها في المعرض؛ حيث أطلعت الطلبة السودانيين على فرص التعليم في تركيا.
وأضاف: "نهدف إلى جذب كفاءات طلابية تنهل من مناهل العلم في تركيا".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام معرض التعليم التركي السادس في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.