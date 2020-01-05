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صحيفة الخليج الإلكترونية
قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني زيد الايوبي لــ صحيفة الخليج الالكترونية ان قيام حماس وباقي الفصائل المدعومة من قبل نظام الملالي في ايران بفتح بيت عزاء لقاسم سليماني يلحق ضررا فادحا بالقضية الفلسطينية .
واكد الايوبي ان توجه حماس وباقي الفصائل الممولة من ايران الى فتح بيت عزاء سليماني لم يعجب غالبية الشعب الفلسطيني وهو موقف لا يمثل فلسطين ومواقفها التاريخية الثابتة تجاه الامة العربية بقيادة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية .
ونوه الايوبي الى ان مليشيا حماس التي تسيطر على قطاع غزة تريد ان تبيع مواقف سياسية لنظام الملالي على حساب مصالح الشعب الفلسطيني العليا لغايات الحصول على المزيد من الاموال والدعم المادي .
ودعا الايوبي كافة ابناء الشعب الفلسطيني والنخب المثقفة الى رفع صوتهم عاليا لرفض التدخل الايراني في الشؤون الداخلية الفلسطينية والذي له علاقة في اطالة امد انقلاب حماس على الشرعية وشق وحدة الشعب الفلسطيني وزرع الفتنة في صفوف الفلسطينيين الذين يرزحون تحت نير الاحتلال الصهيوني.
@A_zaid1976
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