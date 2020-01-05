خادم الحرمين يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع الرئيس العراقي

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صحيفة الخليج الالكترونية
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس الدكتور برهم صالح، رئيس جمهورية العراق.
وقد بحث خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال مع فخامته مستجدات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا – حفظه الله – حرص السعودية على أمن واستقرار العراق الشقيق، وأهمية التهدئة، ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ الإجراءات كافة لخفض التوتر فيها.
من جهته، أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولاهتمام السعودية بأمن العراق واستقراره.
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