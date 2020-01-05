شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ في لوك جديد.. ومتابعيه "صار عنده 21 سنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه، بصورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، والتي ظهر فيها بنيولوك جديد وبدون لحية، ووجه رسالة لمتابعيه قائلاً "وحشتوني"، مضيفاً شعار المملكة السعودية.



وسرعان ما تفاعل متابعيه مع الصورة التي نشرتها وحظي على الالاف التعليقات، وعشرات الالاف من الإعجابات، وعلق وليد الفراج، رئيس تحرير برنامج الدوري مع وليد، على الصورة وكتب قائلاً "أبو ناصر صار عنده 21 سنة"، في اشارة للمظهر الجديد الذي ظهر عليه رئيس هيئة الترفيه بالسعودية.

وينشغل آل الشيخ، الفترة الحالية بفعاليات موسم الرياض الذي تحتضنه العاصمة السعودية "الرياض"، والذي نجح في استقبال مئات الالاف من المشاركين خلال الايام الماضية من الحفلات التي استقبلها في البوليفارد.



تركي آل الشيخ

من ناحية أخرى بدأ الإعلان عن حفلات "موسم الرياض" خلال شهر يناير، حيث أحيا المطرب حسين الجسمى حفلاً غنائيًا يوم 2 يناير الجاري مع المطربة أسما لمنور، في منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، كما يحيى أيضًا المطرب عبد الله الرويشد حفلاً غنائيًا، يوم السبت 4 يناير المقبل، ويشاركه الحفل النجمة أنغام، و يُحيى المطرب نبيل شعيل والمطرب راشد الماجد، وذلك يوم الخميس 9 يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم راشد عددًا من الأغاني: "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل وغيرها".

يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.