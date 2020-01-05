شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى اليمنى يعلن استعادة حاويات الأوراق النقدية بعد تعرضها لعملية سطو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى اليمنى، اليوم السبت، استعادة حاويات الأوراق النقدية التابعة للبنك، بعد أن تعرضت لعملية سطو قبل أيام، فى رصيف ميناء عدن من قبل ما أسماها "عناصر خارجة عن القانون".
وأشاد البنك - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - بالتحركات السريعة لقيادة قوات التحالف والتى أثمرت عن استعادة الحاويات بشكل فوري، مؤكدا استعادة الحاويات وتسليمها للبنك المركزى كاملة وبأقفالها الرسمية.
وأشار البنك المركزى اليمنى إلى أنه يعمل باستقلالية تامة فى إدارة السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار الاقتصادى وفق القانون، مشددا على أنه لن يسمح بأى إساءة إلى سمعة البنك ومهنيته أو الاعتداء على كل ما يخصه ويعرض الاقتصاد الوطنى للمخاطر بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة.
وكان المتحدث الرسمى للمجلس الانتقالى الجنوبى نزار هيثم أكد أنه تم تسليم حاويات الأموال إلى قيادة قوة الواجب "802" السعودية فى العاصمة عدن، وذلك تأكيدا على العمل تحت قيادتها، وحرصا على هذه الأموال، مجددا فى الوقت ذاته التزام المجلس بتنفيذ "اتفاق الرياض"، وحرصه على إنجاح الجهود المشكورة التى يبذلها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.
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