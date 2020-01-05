شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طائرة أمريكية مسيرة غرب الأنبار العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، بسقوط طائرة أمريكية "مسيرة" غرب الأنبار. ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر - لم تسمه - القول إن "طائرة أمريكية مسيرة سقطت أثناء تحليقها بمهام المراقبة شرق ناحية البغدادى بقضاء هيت غرب الأنبار". وأضاف أن: "ذلك جاء بسبب خلل فني"، موضحا أن سقوط الطائرة لم يسفر عن أية إصابات بشرية.

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