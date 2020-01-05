شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الحكومة الجزائرية الجديدة يستلمون مهامهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استلم أعضاء الحكومة الجزائرية الجديدة التى يرأسها عبد العزيز جراد مهامهم، اليوم السبت، بعد أقل من 48 ساعة من تعيينهم من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم أن هذه الحكومة تتصف بأنها تكنوقراطية، وتتميز بدخول وزراء شباب ولديها الإرادة فى إعطاء توجه جديد للاقتصاد الجزائرى خاصة من خلال تطوير القطاع الرقمي.

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وسيرأس يوم غد الأحد الرئيس تبون الذى يريد إعطاء دفع سريع للاقتصاد الوطني، أول مجلس وزارى مع أعضاء الحكومة الجديدة التى ستباشر مهامها بإعداد مخطط عمل سيتم عرضه على البرلمان.

وكان الناطق باسم الرئاسة الجزائرية بلعيد محند أوسعيد قد أكد فى وقت سابق أن تشكيلة الحكومة هى بمثابة الانطلاق فى التغيير الاقتصادى بالجزائر طبقا للوعود التى تعهد بها الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية، وأكدها فى خطابه للأمة أثناء تأديته لليمين الدستوري، قائلا إن اختيار الحقائب الوزارية فى الحكومة المشكلة من 39 عضوا منهم 5 نساء و7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة دليل على المجالات التى يعتزم الرئيس تبون فتحها .