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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيفية السماح بالمكالمات الهاتفية في وضع "عدم الإزعاج" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
تعمل وظيفة "عدم الإزعاج - Do Not Disturb" بهواتف أبل آيفون على منع المكالمات الهاتفية بالفعل، إلا إذا قام المستخدم بتحديد خيار السماح بالمكالمات الهاتفية من جهات الاتصال المخزنة تحت بند المفضلات.
ومع ذلك قد لا يرغب المستخدم في تلقي مكالمات هاتفية من بعض هؤلاء الأشخاص عند ضبط وضع "عدم الإزعاج"، بمعنى أن قائمة المفضلات ليست هي الحل دائما، وينطبق ذلك أيضا على الإمكانية الثانية؛ حيث يوفر نظام "آي أو إس" ميزة السماح لكل المكالمات الهاتفية.
وأوضحت مجلة «c't» الألمانية أن هناك خيارا آخر أمام المستخدم، الذي يتعين عليه تسجيل الدخول في خدمة الحوسبة السحابية عبر متصفح الويب، وبعد ذلك الانتقال إلى قسم "جهات الاتصال"، ثم النقر على أيقونة زائد (+) الموجودة أسفل الجانب الأيسر من أجل إنشاء مجموعة يمكن إضافة أي جهات اتصال إليها، مثل الزوجة أو الأطفال أو زميل العمل، وهنا يمكن للمستخدم إنشاء عدة مجموعات.
وعند القيام بضبط وضع "عدم الإزعاج" في إعدادات هاتف آيفون، فسوف يظهر خيار "السماح بالمكالمات الهاتفية - Allow Calls From" من المجموعات، التي تم إنشاؤها حديثا.
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