شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المالى يعتقل 8 أشخاص مشتبه بهم خلال عمليات مداهمة وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش المالى، اليوم السبت، اعتقال ثمانية أشخاص مشتبه بهم، خلال عمليات تفتيش فى منطقة بونى وان وسط البلاد، لافتا إلى أنه جرى نقلهم إلى منطقة سيفارى العسكرية للتحقيق.
وأضاف الجيش - فى بيان - أن الموقوفين ضبطوا فى طريقهم إلى العاصمة باماكو، ولم تكن لديهم وثائق ثبوتية.
ويعانى الشمال المالى من انفلات أمنى بسبب تنامى ظاهرة الحركات الإرهابية المسلحة.
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