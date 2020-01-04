شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق وولى العهد السعودى يبحثان التداعيات المحتملة فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أنه ناقش اليوم السبت الوضع فى بلاده والمنطقة مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف البيان "تلقى... عبد المهدى اتصالا هاتفيا من الأمير محمد... وتداول الطرفان فى الأوضاع الصعبة التى يواجهها العراق والمنطقة".

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وتابع قائلا "جرى تبادل وجهات النظر حول التداعيات المرتقبة وأهمية التعاون للتخفيف من آثارها وتفادى التصعيد الشامل".