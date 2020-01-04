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رئيس وزراء العراق وولى العهد السعودى يبحثان التداعيات المحتملة فى العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أنه ناقش اليوم السبت الوضع فى بلاده والمنطقة مع ولى العهد السعودى الأمير .

وأضاف البيان "تلقى... عبد المهدى اتصالا هاتفيا من الأمير محمد... وتداول الطرفان فى الأوضاع الصعبة التى يواجهها العراق والمنطقة".

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وتابع قائلا "جرى تبادل وجهات النظر حول التداعيات المرتقبة وأهمية التعاون للتخفيف من آثارها وتفادى التصعيد الشامل".

 

 

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