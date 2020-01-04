شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء حظر التجول فى غرب دارفور بعد هدوء الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن والى ولاية غرب دارفور (غرب السودان) المكلف اللواء ركن عبد الخالق بدوى أن لجنة أمن الولاية، التى كانت شهدت عاصمتها (الجنينة) أعمال عنف أسقطت قتلى وجرحى، قررت رفع حظر التجول تماما من أجل تسهيل مساهمة كل الساعين إلى مصلحة الولاية، وفتح المجال أمام المنظمات العاملة فى مجال العون الإنسانى لإيصال المساعدات للمتضررين من الأحداث.

وقال والى غرب دارفور إن جهود اللجنة العليا، التى يقودها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، لمعالجة الأحداث، تكللت بالنجاح واستطاعت معالجة أكثر من 90% من المشكلة، وأنها الآن بصدد وضع الترتيبات النهائية لحل المشكلة بصورة شاملة.

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وأشار الوالى - فى تصريح صحفى مساء اليوم السبت - إلى أن عودة الهدوء واستقرار الأوضاع الأمنية بمدينة الجنينة، جاء نتيجة للجهود التى بذلتها اللجنة العليا.

وأضاف بدوى أن لجنة التحقيق، التى شكلها النائب العام تاج السر الحبر، تؤدى واجبها بصورة محايدة بعيدا عن تأثيرات أية جهة، سواء كانت رسمية أو شعبية، لافتا إلى أنها جاهزة ومستعدة لتلقى الشكاوى بشأن الأحداث من المواطنين.