شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يبحث مع الرئيس العراقى كافة الإجراءات لخفض التوتر فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس العراقي برهم صالح أكد خلاله حرص المملكة العربية السعودية على استقرار العراق، وشدد على أهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة فى المنطقة.

ووفق قناة العربية فـأن الملك سلمان بحث مع الرئيس العراقي كافة الإجراءات لخفض التوتر في المنطقة، فيما أعرب برهم صالح عن تقديره للملك سلمان ولاهتمام السعودية بأمن العراق واستقراره.

وكانت كتائب "حزب الله"، حذرت الأجهزة الأمنية العراقية من الاقتراب للقواعد الأمريكية في العراق، وطالبتها بالابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1 كيلومتر، وفقا ما نقلته روسيا اليوم.

ونفى جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، اليوم السبت، وجود احتكاك بين قوات الجهاز وكتائب حزب الله فى بغداد.

Advertisements

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن بعض الصور ومقاطع الفيديو انتشرت حول وجود احتكاك بين كتائب حزب الله وجهاز مكافحة الإرهاب"، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح إطلاقا.

وأضاف: " تواجد قوات الجهاز واضح ومعلوم وهو حماية شارع المطار وطريق المطار وداخل المنطقة الخضراء".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن قناة الميادين، تصريحات مسؤول في جماعة حزب الله اللبنانية، والذى أكد أن رد "محور المقاومة" الذي تدعمه إيران على قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في ضربة جوية أمريكية سيكون حازما.

ويشير محمد رعد زعيم كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله في البرلمان اللبناني إلى مجموعة من الجماعات التي تدعمها إيران من لبنان إلى اليمن والتي عززت النفوذ العسكري لطهران في المنطقة.

وقال رعد للقناة، إن الأمريكيين "أخفقوا" في استهدافهم (سليماني) مضيفا أنهم سيشعرون بذلك في الأيام المقبلة.