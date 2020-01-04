شكرا لقرائتكم خبر عن وصول قافلة عسكرية للتحالف الدولى إلى القامشلى شمال شرقى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت قافلة شاحنات عسكرية عليها لوحات إقليم كردستان العراق، تابعة للتحالف الدولى محملة بسيارات رباعية الدفع ومواد لوجستية إلى مدينة القامشلى شمال شرقى البلاد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مصادر - لم تكشف عن هويته - القول إن القافلة دخلت الأراضى السورية عبر معبر الوليد الحدودى بين شمال سوريا وإقليم كردستان العراق.

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وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان رصد - نهاية الشهر الماضى - وصول قافلة للتحالف الدولى كمساعدات لقوات سورية الديمقراطية إلى دير الزور.

وأوضح المرصد أن 130 شاحنة تحمل سيارات عسكرية وصهاريج ومعدات عسكرية ولوجستية دخلت من معبر الوليد الحدودى مع إقليم كردستان العراق.