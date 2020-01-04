شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الحكومة الكندية، اليوم السبت، رعاياها بتجنب السفر إلى العراق ومغادرة البلاد بالوسائل التجارية، مشيرة إلى أن هناك تهديدا متزايدا بهجمات إرهابية وهجمات ضد المصالح الغربية.

وفى تحديث لنصائح السفر إلى العراق، طالبت الحكومة الكندية مواطنيها "بتجنب كل السفر إلى العراق بسبب استمرار الوضع الأمنى المتقلب، الذى لا يمكن التنبؤ به، والخطير".

وأوضحت أنه على الكنديين المتواجدين فى العراق التفكير فى المغادرة بوسائل تجارية إذا كان ذلك آمنا.

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يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه حلف شمال الأطلسى "ناتو"، إنه أوقف مهمة تدريب للجنود فى الجيش العراقى فى أعقاب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيراني، قاسم سليماني.

وقال التحالف العسكرى - فى بيان يوم - إنه حتى لو استمرت المهمة التى تقودها كندا فى المستقبل، فإن المخاوف الأمنية لأفرادها "بالغة الأهمية".