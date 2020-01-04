وزيرا خارجية إيرانى والعراق يبحثان هاتفيا تداعيات مقتل سليمانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف ونظيره العراقى محمد على الحكيم، تداعيات مقتل الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى فى غارة أمريكية. وأفاد القسم الإعلامى بوزارة الخارجية الإيرانية - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - بأن ظريف وصف، خلال اتصال هاتفى أجراه الجانبان اليوم السبت، العملية العسكرية الأمريكية التى أدت لمقتل سليمانى بأنها "عمل إرهابي"، مؤكدًا ضرورة احترام استقلال العراق وسيادة أراضيه. وقُتل سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيراني، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس مليشيا الحشد الشعبي، فجر أمس، فى ضربة صاروخية أمريكية استهدفت سيارتين كانتا تقلهما قرب مطار بغداد الدولي. واعتبرت الإدارة الأمريكية أن استهداف الجنرال الإيرانى كان عملا "دفاعيا"، فيما هدّدت إيران، فى المقابل، بـ"انتقام شديد" من المسئولين عن العملية العسكرية، وسط دعوات من المجتمع الدولى لضبط النفس وتجنب التصعيد.

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