شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء العراقى يعلن حالة الحداد ثلاثة أيام على أرواح الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عادل عبد المهدى، رئيس مجلس الوزراء العراقي ، القائد العام للقوات المسلحة، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام في العراق على ارواح الشهداء، اعتباراً من يوم السبت، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقي.

كما أعلن الأمن الوطنى العراقى برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدى، أن القصف الأمريكى فى بغداد، الذى أسفر عن مقتل نائب رئيس ميليشيا الحشد أبو مهدى المهندس وقائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليماني، انتهاك لسيادة العراق وخروج عن شروط تواجد القوات الأمريكية، ودعا الأمن الوطنى العراقى - فى بيان له أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت، مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية من أجل تنظيم وتوحيد الموقف الرسمى العراقي، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لحفظ كرامة وأمن وسيادة العراق.

وأكد البيان دعمه لموقف القائد العام للقوات المسلحة باستنكار وإدانة انتهاك سيادة العراق، ورفض الاعتداء وما يمثله من خروج عن دور وشروط تواجد القوات الأمريكية.

Advertisements

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، قد أدان العملية الأمريكية التى استهدفت سليمانى والمهندس، معتبرا إياها خرقا للسيادة الوطنية.

وقد أدان الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية فى العراق نورى المالكي، أمس الجمعة، اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليمانى، داعيا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بانتزاع حقوق الشهداء، وقال المالكى - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إننا نؤكد استنكارنا الشديد لهذا العمل الغادر الذى استهدف عدداً من رجال العراق الأبطال"، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، القانونية والسياسية والدبلوماسية وغيرها، والكفيلة بانتزاع حقوق الشهداء وعدم تكرار مثل هذا الفعل الشنيع"

وكان الحشد الشعبى قد أعلن فجر الجمعة، اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدى المهندس وقائد فيلق القدس الايرانى اللواء قاسم سليمانى فى غارة أمريكية وسط بغداد.