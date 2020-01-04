رئيس الأركان القطري يبدأ زيارة رسمية للسودان

الخرطوم / الخليج 365

وصل إلى العاصمة الخرطوم، السبت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق ركن غانم بن شاهين الغانم في زيارة رسمية تستغرق يومين.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجيش السوداني اطلعت عليه الخليج 365.

وكان في استقبال الغانم بقاعدة الخرطوم الجوية من الجانب السوداني نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد الفريق ركن مجحدي إبراهيم عثمان خليل، وقائد القوات الجوية الفريق عصام سعيد كوكو.

ويبحث الغانم مع المسؤولين السودانيين سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

ورعت قطر اتفاقية للسلام، في 14 يوليو/تموز 2011، رفضته حركات التمرد الرئيسية في إقليم دارفور المضطرب، بينما وقعت عليه الحكومة وحركة "التحرير والعدالة".

Advertisements

يشار أن قطر تستثمر ما قيمته 1.5 مليار دولار في السودان عبر 40 مشروعا زراعيا وسياحيا وعقاريا، وفقا لبيانات سودانية رسمية.

وأوفت قطر بتعهداتها البالغة 177.4 مليون دولار لمؤتمر المانحين الذي عقد في الدوحة عام 2013، وقضى بجمع مبلغ 4.5 مليارات دولار لإعمار إقليم دارفور غربي السودان.

وبدأت في السودان يوم 21 أغسطس/آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.