بغداد.. إصابة 3 في سقوط قذيفتين صاروخيتين بمحيط سفارة واشنطن

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

أفاد مصدر أمني بإصابة 3 أشخاص في سقوط قذيفتين صاروخيتين في محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب للأناضول، إن "قذيفة صاروخية سقطت داخل المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد".

وأضاف أن "قذيفة ثانية سقطت في منطقة الجادرية المتاخمة للمنطقة الخضراء مقابل السفارة الأمريكية، ما أدى لإصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة".

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وأشار المصدر إلى أن "السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار بعد سماع دوي الانفجارين، كما أغلقت القوات الأمنية العراقية الطريق المؤدي إلى موقع السفارة".

وهذا أول هجوم منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس إلى جانب 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد العراقي، الجمعة، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

كانت إيران والفصائل العراقية المسلحة المقربة منها قد توعدت بالانتقام لمقتل سليماني والمهندس الذي جرى تشييعهما وقتلى الغارة الآخرين اليوم السبت في بغداد.

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