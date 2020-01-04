- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
توج الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر بكأس السوبر السعودي بعد فوزه على نظيره التعاون بركلات الترجيح بنتيجة 5/6، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
سجل للتعاون في شوط المباراة الأول محترف الفريق الكاميروني لياندر تاوامبا في الدقيقة 18، فيما سجل هدفي النصر محترفه المغربي عبد الرزاق حمدالله.
وعقب نهاية الوقت الأصلي، ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح مباشرة، والتي حسمها النصر بنتيجة 5/4.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر بطلاً لكأس السوبر السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.