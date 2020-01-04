النصر بطلاً لكأس السوبر السعودي

صحيفة الخليج الالكترونية

توج الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر بكأس السوبر السعودي بعد فوزه على نظيره التعاون بركلات الترجيح بنتيجة 5/6، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

سجل للتعاون في شوط المباراة الأول محترف الفريق الكاميروني لياندر تاوامبا في الدقيقة 18، فيما سجل هدفي النصر محترفه المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وعقب نهاية الوقت الأصلي، ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح مباشرة، والتي حسمها النصر بنتيجة 5/4.