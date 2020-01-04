أوبو تصنع هاتفا بكامير أمامية جانبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

نجحت شركة "أوبو Oppo" الصينية في الحصول على حقوق براءة اختراع تسمح لها بإضافة كاميرا أمامية منبثقة من جانب الهاتف وليس من الأعلى كما هو مألوف في الهواتف الذكية.



وتتنافس شركات صناعة الهواتف الذكية في العالم على تقديم أجهزة بشاشات تغطي كامل الواجهة بلا أي حواف، ولكن الكاميرا الأمامية كانت دائما العقبة التي تحول دون تحقيق ذلك بالشكل المثالي، مما ترتب عليه اقتطاع جزء من الشاشة أو اللجوء إلى استخدام أصغر كاميرات في العالم لكيلا تأخذ مساحة كبيرة من الشاشة.

والآن حصلت أوبو من (الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية) CNIPA على حقوق براءة اختراع تسمح لها بوضع كاميرا أمامية تنبثق من جانب الهاتف الأيمن وليس الأعلى.

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وقد أرفقت الشركة طلب براءة الاختراع برسوم وصور لهاتف ذكية مع الكاميرا الأمامية المنبثقة الجانبية، بحسب موقع aitnews.

وليس من الواضح ما إذا كانت فيفو تعتزم إطلاق هاتف ذكي يتبنى التصميمات التي ظهرت في براءة الاختراع، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة الصينية تعد من السباقات في تقديم الابتكارات في عالم الهواتف، إذ كانت أول شركة تطلق هاتفاً ذكياً مع بصمة تحت الشاشة.

يُشار إلى أن براءة الاختراع الجديدة من أوبو تأتي بعد أقل من أسبوع من حصول مواطنتها (فيفو) Vivo على حقوق براءة اختراع تسمح لها بإضافة 4 كاميرات أمامية ضمن الشاشة، وذلك فيما بدا أنه مسعى جديد لإضافة المزيد من الكاميرات الأمامية دون الحاجة إلى القطع من الشاشة، أو استخدام الكاميرات المنبثقة.