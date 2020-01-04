دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية بدء تشييع جنازة سليماني في بغداد بحضور عبدالمهدي

بدأت، اليوم السبت، مراسم تشييع جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وأبومهدي المهندس قائد الحشد الشعبي بالعاصمة العراقية بغداد، بحضور رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي.

وفي شأن ذي صلة، منعت الشرطة العراقية -صباح اليوم- حركة السير بجسر الجادرية وسط العاصمة بغداد، تزامنًا مع تشييع جنازة سليماني، وأبومهدي.

ونقلت قناة «السومرية نيوز»، عن مصدر أمني عراقي قوله، إنه تقرر وقف حركة سير المركبات بالكامل على جسر الجادرية، وسط بغداد منذ الصباح بالاتجاهين، وذلك حتى امتداد منطقتي السيدية والكرادة.

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وأضاف أن وقف الحركة المرورية بالجسر يأتي على خلفية تشييع جثماني سليماني والمهندس اللذين قتلا بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، قد أعلنت في بيان، أمس الجمعة، أنه «بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفّذ الجيش الأمريكي عملًا دفاعيًّا حاسمًا لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني».

وقتل سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني -جنبًا إلى جنب- مع أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية في غارة جوية في بغداد في وقت مبكر صباح الجمعة.