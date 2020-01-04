شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحزب الموريتانى الحاكم: نسعى لأغلبية حاكمة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحزب الموريتانى الحاكم، محمد ولد الطالب أعمر، إن الحزب بصفته الداعم الأساسى لبرنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، سيعمل مع أحزاب الأغلبية والشخصيات المرجعية المعروفة والمبادرات الكبيرة؛ لتعزيز أغلبية حاكمة قوية.

وأكد أعمر، فى مؤتمر صحفى فى نواكشوط اليوم السبت، هو الأول منذ انتخابه الأسبوع الماضي، أن الحزب سيعمل على دعم مبادئ الديمقراطية، واحترام المعارضة بكل قواها، والتشارك معها فى الاهتمام بالقضايا الكبرى للوطن، برغم اختلاف الرؤى والآليات.

وأعرب عن الاعتزاز بما تقوم به القوات المسلحة وقوات الأمن، مشيرا إلى ضرورة إسهام المواطن فى تعزيز ثقافة الأمن والمحافظة عليه باعتباره فاعلا ومتابعا بحزم فى تحقيق الأمن وليس مستفيدا فقط؛ بهدف استتباب السكينة والاستقرار فى البلاد.