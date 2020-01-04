شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب الكويتى یؤكد على أھمیة دعم الشباب العربى وتطویر مھاراتھم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزیر الإعلام ووزیر الدولة لشؤون الشباب الكویتى محمد الجبرى الیوم السبت، أھمیة دعم دور الشباب العربى من خلال توفیر الإمكانات وتطویر مھاراتھم وصقل قدراتھم باعتبارھم الحاضر الجمیل والمستقبل المنشود.

وقال الوزیر الجبرى فى كلمة أمام الدورة (64 (للمكتب التنفیذى لمجلس وزراء الشباب والریاضة العرب بمقر جامعة الدول العربیة بالقاھرة أن الكویت تؤكد حرصھا دوما على ضرورة التنسیق والتشاور العربى فى مجمل القضایا وتضافر الجھود والتضامن بین الحكومات ووزارات الشباب والریاضة فى الدول العربیة.

واضاف أن "الھدف من ذلك ھو خلق بیئة محفزة تخدم تطلعات وطموح الشباب العربى واشراكھم فى تحقیق التنمیة المستدامة وحمایتھم من الارھاب والفكر المتطرف"، منوها إلى أنه فى ضوء توجیھات أمیر البلاد الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح بشأن ضرورة الاھتمام بالشباب ورعایته وتمكینه أطلقت وزارة الدولة لشؤون الشباب وبرعایة مجلس الوزراء (السیاسة الوطنیة للشباب).

ونوه فى ھذا السیاق بمقترح مقدم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل باسم الكویت فى اجتماع الدورة الـ73 للمكتب التنفیذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعیة العرب.

وأوضح أن ذلك بالنظر إلى أن الموضوع المقترح (تفعیل المشاركة الشبابیة فى المجتمع) یدخل ضمن اختصاص مجلس وزراء

الشباب والریاضة العرب معربا عن الامل أن یتم بحثھما ودراستھما وإدخالھما حیز التنفیذ وفق الاطر القانونیة.

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وقال الوزیر الجبرى إن ھذا المقترح یعد بمثابة إطار عام لعمل الھیئات الحكومیة بحیث یتم على أساس إعداد الخطط والبرامج التنفیذیة اللازمة لتلبیة تطلعات وآمال الشباب بكل فئاتھواھتمامات.

كما تقدم بمقترح للھیئة العامة للریاضة الكویتیة بادراج بعض الموضوعات على جدول اعمال المكتب التنفیذى بشأن تفعیل المشاركة الشبابیة فى المجتمع.

وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى تصریحات صحفية بختام أعمال الدورة أن الوزیر الجبرى تقدم بأكثر من اقتراح لتطویر ووضع منھجیة للاستثمار فى مجال الریاضة واعداد كوادر فى ادارة المنشآت الریاضیة.

واشار إلى أن ھناك العدید من الموضوعات التى تم تداولھا والموافقة علیھا مثل دراسة تجھیز اللوائح الفاعلة والعاملة للمكتب التنفیذى لوزراء الشباب والریاضة العرب وتبنى رؤیة واحدة لمكافحة الارھاب لا سیما فى الظروف الراھنة.