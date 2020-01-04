جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق ينفى وجود احتكاك مع كتائب "حزب الله" فى بغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، اليوم السبت، وجود احتكاك بين قوات الجهاز وكتائب حزب الله فى بغداد. وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إنه: "انتشرت بعض الصور ومقاطع الفيديو حول وجود احتكاك بين كتائب حزب الله وجهاز مكافحة الإرهاب"، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح إطلاقا. Advertisements وأضاف: " تواجد قوات الجهاز واضح ومعلوم وهو حماية شارع المطار وطريق المطار وداخل المنطقة الخضراء".

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