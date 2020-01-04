شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: إطلاع الشباب على خطط وبرامج التشغيل والاندماج فى سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهنى المغربي، إن التواصل مع الشباب مهم لاطلاعهم على مختلف البرامج التى تشتغل عليها الوزارة إلى جانب شركائها وهى برامج ذات أهمية تعنى أساسا إدماج وتوفير وظائف خصوصا فى القطاع الخاص الذى يعد مشغلا أساسيا فى سوق العمل.

وأضاف - فى بيان الوزارة اليوم السبت - أن الشباب من حقه التعرف على مختلف المبادرات التى تهدف إلى الدخول فى سوق العمل ومن حقه الاستفادة منها، وضجا

وأوضح أنه بصدد إطلاق حملة تواصل للتعريف بمختلف مبادرات التشغيل التى تعمل عليها الوزارة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والتى تعتبر بمثابة ذراع الوزارة فى التعليم والتدريب.