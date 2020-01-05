الثلاثاء.. الكاتب الصحفي المصري "عادل حمودة" ضيف رامي رضوان في "مساء dmc"

يستضيف الإعلامي المصري رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر المصرية، يواصل الحديث عن مخططات الرئيس التركي رجب طيب أدروغان.

كما يتحدث عن كيف خدع أردوغان نواب البرلمان التركي على التدخل العسكري في ليبيا. يذكر أن "مساء dmc" هو برنامج مسائي يقدمه الإعلامي المصري رامي رضوان والإعلامية إيمان الحصري، يتناول الأحداث الجارية على مدار اليوم ويناقش أهم الموضوعات على الساحة المحلية والدولية في مختلف المجالات.

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