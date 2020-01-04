ليبيا.. 6 جرحى بقصف طيران حفتر لمقر قوة أمنية حكومية

وليد عبد الله / الاناضول

أصيب 6 أشخاص بينهم 3 بجروح حرجة، السبت، إثر قصف طيران تابع لميليشيات خليفة حفتر مقر قوة "العمليات الخاصة" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، وسط العاصمة طرابلس.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن طيران تابع لحفتر استهدف مقر قوة "العمليات الخاصة" في طريق "الشط" وسط طرابلس، ما ألحق أضرارا مادية بالمبنى، وتسبب بحالة من الهلع بصفوف المدنيين.

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية الليبية، في بيان، أن القصف خلف 6 جرحى منهم 3 حالتهم حرجة، إضافة لأضرار مادية بالمبنى المستهدف.

وأدانت الوزارة "بأشد العبارات" القصف الذي تعرض له مقر قوة العمليات الخاصة.

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وقالت إن "هذه الأعمال تعتبر من جرائم الحرب والانتهاكات والتي مازالت ترتكبها مليشيات حفتر فهي ليست المرة الأولى وسبقتها العديد من الانتهاكات".

وطالبت "الداخلية" مجلس الأمن الدولي وبعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه "الأعمال الإجرامية التي تقوم بها مليشيات حفتر".

وينازع حفتر، حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد النفطي، ويشن منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.

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