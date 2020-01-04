رئيس البرلمان التركي: مقتل سليماني في العراق مثير للقلق

تكيرداغ/ الخليج 365

مصطفى شنطوب:

- "قتل مسؤول حكومي (سليماني) لدولة ذات سيادة من قبل دولة ثانية على أرض بلدٍ ثالثة يعد أمراً مثيرا للقلق من حيث القانون الدولي".

- أعتقد بأن اغتيال سليماني لن يسهم بشكل إيجابي على المجريات في الشرق الأوسط وخاصة في العراق.

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن مقتل قاسم سليماني في العراق مثير للقلق من حيث القانون الدولي.

جاء ذلك تصريح صحفي لشنطوب، السبت، في ولاية تكيرداغ شمالي غربي البلاد، تطرق فيها إلى مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في الحرس الثوري الإيراني الجمعة، في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد.

وأضاف أن "قتل مسؤول حكومي (سليماني) لدولة ذات سيادة من قبل دولة ثانية على أرض بلدٍ ثالثة يعد أمرا مثيرا للقلق من حيث القانون الدولي".

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وأعرب شنطوب عن اعتقاده بأن اغتيال سليماني لن يسهم بشكل إيجابي على المجريات في الشرق الأوسط وخاصة في العراق.

وأكد ضرورة توصل جميع دول المنطقة بما فيها القوات العسكرية القادمة إلى المنطقة من الخارج، إلى تفاهم مشترك يهدف إلى إرسلام السلام وتخفيف حدة التوتر في أقرب وقت بالشرق الأوسط.

وأوضح أن "المفهوم الذي يرى قطرة النفط أثمن من قطرة الدم لا يمكن أن يأتي بالسلام إلى الشرق الأوسط".

وفجر الجمعة، قتل سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين، في قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.

وأعلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجمعة، عزمها إرسال لواء كامل من الفرقة 82 المجوقلة (المحمولة جوا) إلى الشرق الأوسط.

في المقابل توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وإعلان الحداد في البلاد 3 أيام.

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