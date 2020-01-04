لبناني ينتحر حرقًا بسبب تردي أوضاعه المادية

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

لقي مواطن لبناني حتفه، السبت، إثر إضرامه النيران بجسده داخل منزله بمدينة طرابلس (شمال)، بسبب تردي أوضاعه المادية، بحسب مراسلة الخليج 365.

وأفادت مراسلة الخليج 365، أن لبنانيًا يدعى عبد القادر الجنكي (45 عامًا)، توفى فورًا بعد أن سكب "بنزين" على جسده وأضرم النيران.

وعمل فريق الإطفاء في طرابلس على إخماد النيران، بعد أن امتدت إلى محتويات المنزل.

وذكر أحد سكان الحي للأناضول، أنّ عدم قدرة "الجنكي" على إعالة عائلته هو السبب وراء انتحاره.

وأوضح المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أنّ زوجة الرجل وأولاده سبق أن غادروا المنزل المصنوع من "تنك" لعدم قدرته على إعالتهم.‎

وأثارت هذه الحادثة ردود أفعال واسعة، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من جانب نشطاء حمّلوا السلطات اللبنانية مسؤولية ما وصلت إليه أوضاع البلد.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

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ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول 2019، احتجاجات شعبية غير مسبوقة، رفضًا للطبقة السياسية الحاكمة، في ظلّ فساد مستشرٍ، وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية والمالية.

وأجبر المحتجون حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من ذلك الشهر، ويطالبون بحكومة اختصاصيين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي المتأزمين.

وانتحر شاب لبناني، يدعى داني أبو حيدر، الشهر الماضي؛ بعد طرده من عمله وعدم قدرته على سداد ديونه.

وحدث ذلك بعد أيّام من انتحار مواطن، يدعى ناجي الفليطي، من بلدة عرسال (محافظة البقاع- شمال شرق) شنقًا؛ بسبب وضعه الاقتصادي.

وأقدم مواطن لبناني آخر، في نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، على إحراق جسده بطرابلس؛ لعدم قدرته على علاج ابنته المريضة.

وبين عامي 2009 و2018، شهد لبنان 1393 حالة انتحار، بحسب إحصاءات لقوى الأمن الداخلي.

وتفيد هذه الإحصاءات بحدوث حالة انتحار كل 60 ساعة، ومحاولة انتحار كل ست ساعات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.