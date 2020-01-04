أنباء عن سقوط صاروخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد

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صحيفة الخليج الالكترونية
أفادت أنباء من العراق بسقوط صاروخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد مساء اليوم السبت.
كما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن شهود عيان تأكيدهم سماع دوي انفجار في بغداد، مضيفةً أن سببه غير معروف.
وأكد مصدر أمني عراقي سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط السفارة الأميركية ببغداد اليوم.
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