ريال مدريد يعود لطريق الانتصارات على حساب خيتافي

صحيفة الخليج الالكترونية

فاز ريال مدريد بنتيجة (3-0) خلال مواجهة خيتافي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الليجا.

وسجل ثلاثية ريال مدريد، الحارس دافيد سوريا لاعب خيتافي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34، ورافائيل فاران في الدقيقة 53، ولوكا مودريتش في الدقيقة (90+6).

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع.

وعاد الميرنجي لطريق الانتصارات في الليجا، بعد 3 تعادلات في الجولات الماضية ضد فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو.