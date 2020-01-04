ضمك يدعم دفاعه بالجزائري فاروق الشافعي

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن نادي ضمك، السبت، تعاقده رسميًا مع الجزائري فاروق الشافعي قادمًا من مولودية الجزائر.
ويلعب الشافعي في مركز الدفاع ويبلغ من العمر 29 عامًا وتم التعاقد معه لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
يذكر أن ضمك يحل في المركز السادس عشر في جدول أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط.
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