دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع #CES2020 مجموعة حواسب NEC الجديدة للولايات المتحدة تشمل شاشة OLED بدقة 4K ظهر على التقنية بلا حدود.

تم إصدار حواسب NEC LaVie في الولايات المتحدة من قبل، إلا أنه كان يتم تقديمها بعلامة لينوفو وكانت غالبًا ما تأتي في المرتبة الثانية بعد أجهزة لينوفو IdeaPads وThinkPads.

لكن الآن ستقوم لينوفو بإصدار 3 حواسب LaVie بجودة عالية في الولايات المتحدة تحت اسم NEC. ويقف على رأس قائمة هذه الأجهزة حاسب LaVie Vega، بشاشة OLED مقاس 15.6 بوصة بدقة 4K، معالج إنتل Core i7 سداسي النواة بسرعة 2.6 جيجاهرتز وقرص SSD بتقنية Optane، ويزن الجهاز 1.84 كجم. النظام الأساسي للحاسب يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وشريحة رسوميات إنتل المدمجة. ويعمل شعار LaVie على الجهاز كمكبر صوت ذكي مدعوم بالمساعد الصوتي Cortana، والذي يعمل حتى إذا كان الجهاز في وضع الخمول.

أولئك الذين يفضلون الأجهزة خفيفة الوزن فحاسب LaVie Pro Mobile هو الجهاز المناسب لهم. الجهاز يأتي بمعالج Core i7 ذي الجهد المنخفض بسرعة 1.8 جيجاهيرتز، شاشة مقاس 13.3 بوصة بدقة 1080p، عمر بطارية يصل إلى 15 ساعة. الجهاز مزود بغطاء كربوني يحافظ على وزنه خفيف (0.84 كجم). الجهاز يحتوي على قرص SSD بسعة 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية تبدأ من 8 جيجابايت.

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يأتي مع المجموعة حاسب LaVie Home All-in-One المكتبي، والذي يأتي بشاشة 27 بوصة تستخدم تقنية Crystal Sound من LG لتقديم صوت ستريو 5.4 وات من الشاشة. وهذه الخاصية تلغي الحاجة لمكبرات صوت مخصصة والتي قد تضر بشكل التصميم. الجهاز يحتوي على معالج Core i7 ذي الجهد المنخفض بسرعة 1.8 جيجاهيرتز، ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وقرص SSD 256 جيجابايت، قرص صلب 5,400RPM سعة 3 تيرابايت وناسخ أقراص رقمية.

ستصل جميع الأجهزة في مارس، وسيتم بيع حاسب LaVie Vega بسعر يبدأ من 2100 دولار، أما حاسب Pro Mobile وHome All-in-One فسيبدأن من سعر 1600 و1800 دولار على التوالي.

المصدر

هذا الموضوع #CES2020 مجموعة حواسب NEC الجديدة للولايات المتحدة تشمل شاشة OLED بدقة 4K ظهر على التقنية بلا حدود.