دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لوحات Nanoleaf الضوئية القادمة ستتأقلم مع تصرفات المستخدم #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

تشتهر شركة Nanoleaf بوحدات بلاط الإضاءة الملون، والذي يتزامن مع عناصر التحكم في الموسيقى والألعاب. وقد عرضت الشركة وحدة تحكم ذكي بالمنزل في معرض CES العام الماضي، المجسمات المضيئة. وهذا العام، أعلنت الشركة في CES عن نظام إضاءة متكامل متعلم learning lighting system.

مجموعة Nanoleaf Learning الجديدة تم تصميمها لتكون نظام إضاءة أذكى، والذي يقوم بالتعلم من مستخدميه والتفاعل حسب احتياجاتهم. وأوضحت الشركة أن النظام يقلل الحاجة إلى التعديلات أو الأوامر الصوتية، من خلال التعلم من تصرفات المستخدمين والتفاعل معها لتوفير الإضاءة في المكان المطلوب.

كشفت الشركة أنها ستستخدم وحدات لوحات الإضاءة الخاصة بها مع مستشعرات شبكة وخوارزمية التعلم الذكي.

ستقوم الشركة في المستقبل بتقديم مجموعة من الألواح الضوئية الموحدة، وهي وحدات مصابيح ذكية ستبدأ بشكل سداسي متفاعل للمس. بعد ذلك سيكون هناك أشكال هندسية أخرى حتى يتمكن المستخدمون من إنشاء تصميماتهم وأشكالهم الخاصة. وسيكون الشكل السداسي معروض في كشك Nanoleaf في CES خلال الأيام القادمة.

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وصرح متحدث باسم الشركة أن النظام سيعمل بلوحات الإضاءة بالإضافة إلى المصابيح الكهربائية.

من خلال الجمع بين شبكة من المستشعرات وخوارزمية التعلم الذكي، سيتعلم النظام جداول وسلوكيات مستخدميه. فعلى سبيل المثال ستعرف أضواء كل غرفة متى تقترب وسيتم تشغيلها تدريجيًا حتى قبل أن تدخل، وتطفئ تلقائيًا وأنت تغادر.

سيعمل النظام مع المنتجات الموجودة في سلسلة Nanoleaf Learning مثل مفتاح Learning Switch، الأزرار، الأبواب واللمبات. ويمكن ربطها معًا لتكوين شبكة حسية تجمع البيانات حول سلوكك وتسمح للمنتجات بالتواصل مع بعضها البعض، من أجل للتنبؤ بنوع الضوء الذي ستحتاجه.

المصدر

هذا الموضوع لوحات Nanoleaf الضوئية القادمة ستتأقلم مع تصرفات المستخدم #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.