شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتزم إرسال 60 خبيرا عسكريا إلى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة التنفيذية للقوات المسلحة الألمانية، أنه سيتم إرسال حوالى 60 خبيرا عسكريا إلى العراق كما كان مقررا.

وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - "إنه بعد كل شيء، نحن لا نزال ننطلق من أنه يمكننا الاستمرار فى تنفيذ مهامنا بمجرد تغير الوضع (فى العراق بعد اغتيال سليماني)".

وأضاف أن الخبراء العسكريين من تورجيلوف بولاية مكلنبورج فوربومرانيا الغربية سيتم نشرهم فى أربيل، وقاعدة أخرى تبعد 30 كم شمال العاصمة العراقية بغداد، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم فى مجموعات إلى العراق، وأن العملية جارية.