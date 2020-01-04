شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: بغداد تقيد عمل القوات الأمريكية وتحقق مع طاقم طائرة سليمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث العسكرى باسم قائد الجيش العراقى عبدالكريم خلف أن بغداد أصدرت قرارًا بتقييد عمل القوات الأمريكية فى البلاد ؛ إثر العملية التى استهدفت نائب رئيس الحشد الشعبى العراقى مهدى أبوالمهندس وقائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى فى بغداد أمس الجمعة.

وقال خلف ، فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم السبت ، "إنه بعد الأحداث الأخيرة التى وقعت تم تقييد عمل القوات الأمريكية داخل العراق بعدم ممارسة أى دور إلا بموافقة قائد الجيش العراقي".

وأضاف : "أن القرار صدر بعد مقتل أبومهدى المهندس وأنه تم تبليغ الجانب الأمريكى بهذا الأمر"..واصفا الغارة بأنها "طعنة فى الظهر"..ومشددا على أن العمليات العسكرية وفقا للاتفاق مع التحالف الدولى يجب أن تنفذ بموافقة الجانب العراقي.

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وكشف خلف أن السلطات العراقية فتحت تحقيقًا مع طاقم الطائرة التى أقلت سليمانى من دمشق إلى بغداد ، وأن لجان التحقيق بدأت العمل وسيجرى التحقيق مع كل من نعتقد أنه كان مطلعًا على بعض الوقائع والمعلومات داخل المطار.

وعن قرار حلف شمال الأطلسى (الناتو) بتعليق عمليات تدريب القوات العراقية..قال خلف : "إن لدى العراق القدرة على رعاية وإكمال مهمة تدريب قواته ، ولدينا القدرة على الدفاع عن العراق بالطريقة الصحيحة التى تحمى سيادة البلد".