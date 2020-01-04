اليمن: الحوثيون يشنون حملة اعتقالات واسعة طالت شيوخ قبائل ومدنيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر قبلية فى العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم السبت، بتنفيذ ميليشيات الحوثى حملة اعتقالات واسعة استهدفت شيوخ قبائل ومواطنين فى محافظتى صنعاء وعمران.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن المصادر - التى لم تسمها - أنه من بين المعتقلين أحد شيوخ قبيلة بنى سريح بجانب 8 شيوخ قبائل فى صنعاء وعمران.
وأشارت المصادر إلى أن حملة الاعتقالات تأتى بحجة اتهام الحوثيين شيوخ القبائل بالتقصير فى حشد المقاتلين وتقديم المال والغذاء للميليشيات الحوثية المقاتلة.
ولم تستثن حملة الميليشيات الحوثية زعماء القبائل الذين دعموها فى السابق، بسبب تصاعد حدة الخلافات وسط قيادات الحوثيين فى صعدة وصنعاء، واتهام القيادات الحوثية فى صنعاء وعمران بالخيانة، وعدم الولاء لزعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي.
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