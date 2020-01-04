مسؤول في حزب الله: رد محور المقاومة على قتل سليماني سيكون حازما

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة الميجر جنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بعدما قُتل في ضربة جوية أمريكية في بغداد يوم السبت

نقلت قناة الميادين عن مسؤول في جماعة حزب الله اللبنانية قوله يوم السبت إن رد ”محور المقاومة“ الذي تدعمه إيران على قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في ضربة جوية أمريكية سيكون حازما.

ويشير محمد رعد زعيم كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله في البرلمان اللبناني إلى مجموعة من الجماعات التي تدعمها إيران من لبنان إلى اليمن والتي عززت النفوذ العسكري لطهران في المنطقة.

وقال رعد للقناة إن الأمريكيين ”أخفقوا“ في استهدافهم (سليماني) مضيفا أنهم سيشعرون بذلك في الأيام المقبلة.