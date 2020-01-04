موسيقى تحرق السعرات الحرارية.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

فوائد الموسيقى متعددة على الصعيد الصحي والنفسي، ولكن ما لا تعلمينه في هذا الخصوص هو أن لهذه النغمات، التي تستمتعين بالإستماع إليها، فائدة كبيرة أيضاً على صعيد الرشاقة وخسارة الوزن.



كيف ذلك؟ هذا ما توصّلت إليه دراسة إيطالية حديثة، تبيّن من خلال نتائجها أن الإستماع لنوع معين من الموسيقى من شأنه تعزيز حرق الدهون وتحفيزكِ على ممارسة التمارين الرياضية في شكل أكبر.

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وبالتفاصيل، فإن تجربة تمّ إجراؤها على مجموعة من النساء قمن بركوب الدراجة، أظهرت أنه وخلال إستماعهن لموسيقى بسرعة تتراوح ما بين الـ150 والـ170 ضربة في الدقيقة الواحدة، تمّ تسجيل نبضات قلب أسرع وحرق أكبر للسعرات الحرارية لديهنّ، مقارنة بالإستماع لموسيقى أخرى أكثر بطءا.

أمّا السبب، فتشرح معظم المتطوعات أنه من الصعب جداً المحافظة على نمط سريع خلال ممارسة الرياضة، إن لم تكن الموسيقى بالسرعة نفسها، والعكس صحيح.

وجاءت هذه الدراسة الحديثة لتؤكد نتائج أبحاث أخرى سابقة، والتي استنتجت أيضاً أنه عندما ينخفض إيقاع الموسيقى تنخفض معه حدّة الرياضة، ليكون الأثر المعاكس تماماً مع الموسيقى السريعة الإيقاع. ولكن هذه النظرية تنطبق فقط على التمارين التي تتطلب تكراراً في الحركات مثل الركض، ركوب الدراجة، التزلّج أو بعض حركات الآيروبيك المنزليّة، في حين أنّ الأثر لن يكون نفسه على الرياضات التنافسية مثل كرة السلة، المضرب، والقدم.

لذلك، وفي المرة المقبلة التي تنوين فيها الخروج للركض أو حتّى إستعمال آلة المشي، لا تنسي سمّاعات الأذنين، وخلق لائحة من الأغاني على هاتفكِ الذكي تنبض بالإيقاع السريع.