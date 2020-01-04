- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العسل يساعد في القضاء على الفطريات المرضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أفاد علماء جامعة مانشستر البريطانية ان العسل استخدم منذ القدم في علاج العديد من الأمراض التي تسببها الفطريات المرضية
واكتشف العلماء إمكانية استخدام عسل النحل الطبيعي في القضاء على الفطريات المرضية ولأم الجروح.
استنادا الى هذا تمكنوا من اكتشاف علاقة قوية بين العسل وتدمير الفطريات المغزلاوية Fusarium، التي تسبب العمى وحتى الوفاة. واستخدم الباحثون تركيزاً مختلفاً للمواد البيولوجية النشطة التي تدخل في تركيب العسل لمعرفة مستوى تدميرها لهذه الفطريات التي تتواجد على الأشجار وفي التربة. فبينت النتائج ان أقل تركيز لهذه المواد من شأنه أن يؤثر بفعالية في تدمير جدران خلايا هذه الفطريات.
وتصل نسبة العدوى المزمنة المرتبطة بعدم التئام الجروح ووجود الفطريات فيها من 60-80% من الأمراض المعدية عند البشر، وهذا له علاقة بتناول مضادات الحيوية ذات التأثير الواسع.
ويتسبب الغشاء البيولوجي للأحياء المجهرية التي تشكل مستعمرات في تعقد علاج الجروح المزمنة، ولكن اتضحت للعلماء امكانية استخدام العسل في علاجها، لأنه يفتت هذا الغشاء ويسرّع من التئامها.
كانت هذه تفاصيل خبر العسل يساعد في القضاء على الفطريات المرضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.