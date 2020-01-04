بعد دعم غزو أردوغان في سوريا.. قطر تجدد دعمها للعدوان التركي على ليبيا (انفوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020 متابعات_السعودية نيوز بعد دعم غزو أردوغان في سوريا.. قطر تجدد دعمها للعدوان التركي على ليبيا

Advertisements قطر خرجت مجددا عن الإجماع العربي واصطفت بجانب تركيا التي تسعى للتدخل العسكري بليبيا وزارة الخارجية القطرية أعربت عن استغرابها لبيان الجامعة العربية بشأن رفض التدخلات العسكرية بليبيا الموقف القطري يثير الأخير جملة من التساؤلات حول خضوع السياسة القطرية الخارجية للنظام التركي كان النظام القطري خالف الإجماع العربي عندما أعلن دعمه للاجتياح التركي لشمال شرقي سوريا

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