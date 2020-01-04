شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيفية ازالة الدهون والسموم من جسمك! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

في العالم الحالي، التلوث والنظام الغذائي العصري غير الصحي والبيئة المؤذية هي الظروف التي تساهم في تراكم السموم في خلايانا الدهنية، ويجب أن ندرك أن السموم والفضلات تملأ أجسامنا، وبخاصة على مستوى الجهاز الهضمي، ما يدفعه إلى تخزينها في الدهون من أجل التخلص منها.



ويضم الجسم نوعين من السموم: السموم التي تذوب بالمياه والسموم التي لا تذوب بالمياه، فيما يخص النوع الأول، علينا أن نعرف أنها السموم التي يسهل التخلص منها، في حين أن النوع الثاني يتألف من ثلاث سموم أكثر مقاومة.

وتنتج هذه السموم التي لا تذوب بالمياه من التلوث والمواد الثقيلة ومبيدات الحشرات والمواد البلاستيكية ورواسب بيئية أخرى.

كيف يمكن معالجة مشكلة السموم التي لا يتخلّص منها الجسم؟

من المناسب اتخاذ بعض التدابير الوقائية، من خلال السعي إلى التخلّص منها مع المأكولات الصحّية الغنية بالألياف مع إمكانية ممارسة تمارين يومية مهدئة لتفريغ الغضب وتخليص الجسم من السموم.

وينبغي القيام بكل شيء ممكن لمنع السموم من العودة إلى الكبد، ويجب أن يجري هذا من خلال إعادة التوازن إلى عمل الأغشية المخاطية. في الواقع، يشير المخاط الموجود في الفضلات إلى أن الجسم يتخلص من الدهون والسموم بشكل ضعيف جداً.

كيف نتخلص من الدهون والسموم في الوقت نفسه؟

لإزالة السموم من الخلايا الدهنية والتخلّص منهما معاً لاحقاً، نحن بحاجة لأن يرسم جسمنا خطّاً أحمر لا يجب أن يتخطّاه ضد الضغط النفسي، حالة الذعر تلك العضوية والنفسية في آن، هي التي تساعد على تشبّث السموم بالدهون.

قد لا يستطيع الجسم امتصاص الدهون الجيدة بسبب وجود الغدد الليمفاوية حول الأمعاء. من المهم إذاً اختيار الأطعمة المناسبة لامتصاص الدهون الجيدة والامتناع عن استهلاك تلك الغنية بالمخاط والتي يتعب الجهاز الهضمى في طحنها، مثل القمح ومشتقاته وفول الصويا والحليب ومشتقاته.

وإليكم هذه الوصفة الرائعة لتطهير الكبد والمرارة من السموم:

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المكونات:

4 ملاعق صغيرة من الملح الانكليزي (ملح إبسوم)، 3 حبات صغيرة من الليمون الحامض، نصف كوب من زيت الزيتون، كوب من عصير التفاح.

ضعوا كلّ المكونات في الخلاط وامزجوها.

لكن قبل ذلك خذوا في الاعتبار الأمور التالية:

- ابدأوا بعلاج بعصير التفاح في اليومين الأولين.

- في اليوم الأول، ينبغي أن تكون وجبة الإفطار متوازنة.

- في الساعة الثانية ظهراً اخلطوا الماء مع الملح الانكليزي ولا تتناولوا الطعام بعد ذلك.

- في الساعة الرابعة اشربوا كوباً من الوصفة التي حضّرتموها.

- في الساعة الثامنة، اشربوا كوباً من الوصفة التي حضّرتموها.

- في الساعة التاسعة إلا ربعاً امزجوا ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع عصير الغريب فروت.

- وفي الساعة العاشرة اشربوا كوباً من الوصفة.