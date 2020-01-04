رود ستيوارت يلكم حارس أمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم نجم الروك البريطاني رود ستيوارت بتوجيه لكمة إلى حارس أمني في فندق خلال سهرة رأس السنة في فلوريدا على ما جاء في تقرير لشرطة بالم بيتش أوردته وسائل الإعلام.

وكان المغني البالغ 74 عاماً مع عائلته في فندق «بريكرز» في بالم بيتش عندما منعوا من دخول حفلة مقامة للأطفال في الفندق.

ويتهم رود ستيوارت بضرب الحارس المشرف على الحفلة في القفص الصدري عندما لم يذعن لاحتجاجات ابنه.

وأوقف المغني المعروف بصوته الأجش وشعره الأشقر بتهمة الضرب وهي جنحة تعاقب عادة بفرض غرامة مالية.

وطلب منه المثول أمام محكمة في بالم بيتش في الخامس من فبراير/شباط القادم.