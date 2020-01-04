شكرا لقرائتكم خبر عن «مخرجE88» تستقبل أكثر من 20 ألف زائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقّقت الدورة الثانية من مخرج E88 للمأكولات والتسوّق، التي ينظّمها مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أكثر من 20 ألف زائر على مدار 21 يوماً متواصلة، لتذوّق المأكولات والاستمتاع بباقةٍ من الأنشطة الترفيهية والتعليمية ذات الطابع العائلي في الهواء الطلق.

وجمعت الفعالية التي أقيمت تحت شعار «تذوّق.. اجتمع.. تسوق»، الزوّار من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، ترجمة لرؤية المركز في توفير وجهة عائلية رائدة تسهم في تعزيز الروابط الأسرية والحفاظ على النسيج الاجتماعي في الإمارات، إلى جانب استكمال استراتيجية الفعالية الرامية إلى تشجيع جميع فئات الشركات والمؤسّسات وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال لعرض مشاريعهم ومنتجاتهم أمام الجمهور.

وقدّمت الفعالية برنامجاً حافلاً من النشاطات المتنوعة والترفيهية والعروض الموسيقية واللوحات الراقصة والبهلوانية في الهواء الطلق، بالإضافة إلى العزف الحي على العود، مصحوباً بمجموعة من الأغاني الإماراتية التراثية، والاستمتاع بمشاهدة رقصة التنورة.

وخصّصت الفعالية لزوارها الصغار ورشاً وأنشطة متنوعة، قدمها الشيف التنفيذي رامي عبدو الجبرائيل ومساعد الشيف التنفيذي أرافيندا ليلاراثنا من المركز.

وشهد الحدث تنظيم مسابقات مثل «الصندوق الغامض»، حيث اختبرت مهارات الطهي لدى المشاركين فوق سن 18 عاماً، ونال الفائزون في نهايتها مجموعة من الجوائز.

واستمتع الزوار من عشّاق الطعام بتذوق تشكيلة واسعة من المأكولات والحلويات العربية والعالمية، عبر مجموعة كبيرة من العربات والأكشاك الصغيرة، التي توزعت بين أرجاء الفعالية، إلى جانب احتساء نكهات مختلفة من القهوة. كما أتيح لهم التسوق واختيار القطع الفنية من تشكيلة واسعة من التصاميم المصنوعة يدوياً.

قالت حنان المحمود، المدير التنفيذي للمركز: «سعدنا بالإقبال الكبير الذي حظيت به الفعالية في دورتها الثانية، إذ وفّرت مساحة رحبة للتلاقي بين أفراد الأسرة الواحدة ومثّلت فرصة للتواصل المباشر بين الفئات الاجتماعية، فحقّقت على مدار 21 يوماً أكثر من 20 ألف زيارة، استمتع الزوَّار خلالها بالعروض والفعاليات والأنشطة».

وأضافت: «النجاح الكبير الذي حققته الفعالية في دورتها الثانية بعد تمديد فترة إقامتها، يدفعنا للعمل منذ الآن وبحماس على الثالثة، لنقدم لزوّارنا أنشطة وفعاليات تلبّي تطلعاتهم، وتسهم في جعل الفعالية وجهة سنوية للمقيمين والزوار، ومكاناً لتلاقي العائلة والأصدقاء خلال الأجواء الشتوية».