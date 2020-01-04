جائزة «إيكروم - الشارقة» تعلن أعضاء لجنة التحكيم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلن المكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم - الشارقة) عن أعضاء لجنة التحكيم للدورة الثانية من جائزته للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية لدورتها الحالية 2019-2020.

وتتكون اللجنة من مهنيين بارزين ومهندسين معماريين ومؤلفين وأخصائيين في مجالات المتاحف والفنون من الإمارات، والسعودية، والجزائر، والأردن، وفلسطين، ومصر، وتونس.

وتجتمع اللجنة المؤلفة من سبعة أعضاء قريباً لمراجعة المشروعات المقدمة واختيار قائمة مختصرة منها تتنافس على الجائزة المرموقة.

وأعضاء اللجنة هم: منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، التي تعمل في العديد من المجالس الاستشارية بما في ذلك شبكة الدوائر الثقافية العالمية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، والمكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي، ود.عادلة العايدي هنية، مديرة المتحف الفلسطيني وكاتبة وأكاديمية، وعمار خماش، مهندس معماري والمؤسس الرئيس لمكتب خماش المعماري في عمان، و د.دليلة الكرداني، أستاذة الهندسة المعمارية في جامعة القاهرة ورئيسة شركة «معمار» للاستشارات الهندسية، ود.دينا عساف، المنسق المقيم للأمم المتحدة في الإمارات، وهي حاصلة على شهادات في الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط الحضريين، ود.سامي عنقاوي، مهندس معماري في السعودية تشمل أنشطته إحياء وتطوير العمارة التقليدية من خلال البحوث والدراسات، وترميم وإعادة تأهيل المباني التقليدية والمنازل، وتصميم مبان ومشاريع جديدة بالاعتماد على استمرارية العمارة التقليدية، وزبير الموحلي، مهندس معماري ومخطط حضري تخرج في المعهد التكنولوجي لفن العمارة والعمران في تونس، وحصل في 2010 على جائزة الآغا خان للعمارة عن مشروع إعادة إحياء تراث تونس.

وقال د.زكي أصلان، مدير (إيكروم - الشارقة): «يمكن اعتبار هذه الجائزة في صميم مهمة منظمة «إيكروم» منذ إنشائها من «اليونيسكو» في الخمسينيات من القرن الماضي لتعزيز أفضل الممارسات والمعايير الدولية للحفاظ على التراث الثقافي في جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «أتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة التحكيم في الدورة الماضية، الذين أثروا ايجاباً في توسيع نطاق الجائزة لتشمل جائزة منفصلة للمتاحف والتراث المنقول، كما أتوجه بالشكر أيضاً لأعضاء لجنة التحكيم الجدد الذين وافقوا على المشاركة في الدورة الثانية للجائزة».

أطلقت جائزة «إيكروم-الشارقة» للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية لأول مرة في 2017، بفضل الدعم الكبير الذي قدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمكتب لتحقيق مهمته في المنطقة العربية.

وتُمنح الجائزة مرة كل سنتين، وتهدف إلى تكريم الأعمال المتميّزة التي تسهم في حماية التراث الثقافي المادي وإحيائه في العالم العربي.