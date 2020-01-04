تأملات حول جغرافية المياه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل الرحالة والمستكشفون الأوروبيون ،حضوراً مكثفاً في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وفي الآونة الأخيرة غزا سوق أدب الرحلات طوفان من الكتب، كان أغلبها متواضع القيمة، لكن «خابيير ريبرتي»، كاتب من نوع خاص أهلته مواهبه المتعددة ومطالعاته الكاشفة وعمله مراسلاً صحفياً في بلدان كثيرة للدخول في هذا الميدان من أوسع أبوابه، ولذا فإنه يحصد نجاحاً بعد آخر، وتحقق كتبه نسب مبيعات عالية.

يتحدث ريبرتي في كتابه «الدروب المنسية في إفريقيا»، الذي ترجمه إلى العربية على عبد الرؤوف البمبي، وصدر عن المركز القومي للترجمة، عما شاهده ولاحظه في ثلاث دول (إثيوبيا والسودان ومصر) متخذاً من نهر النيل برافديه الكبيرين، الخيط الهادي لحكايته وتأملاته، ومن هنا يمكن القول إن المعلومات التي يحويها الكتاب تسهم في فهم تصرفات وطريقة تفكير من يتشاركون معاً في شريان الحياة (النيل).

كان هدف الرحلة التي استغرقت ثلاثة أشهر، هو تتبع خيط سير النيل الأزرق من منبعه في بحيرة تانا في إثيوبيا حتى اتحاده مع أخيه (النيل الأبيض) في أم درمان في السودان، ثم تتبع مجرى النيل برافديه وصولاً إلى القاهرة.

يهتم المؤلف بتقريب القارئ من الوجوه والأشخاص والأحداث التي يقابلها في طريقه، وتأتي مشفوعة دائماً بالتأملات الفلسفية، ويعيد الكاتب أيضاً بناء تاريخ الدول التي يزورها تبعاً لسير لأحداث حكايته، ناهيك عن الروح الشعرية المنسكبة على الحكي، وعن تسلح الكاتب بالتقنيات الروائية الحديثة، ما يجعل العمل أقرب إلى الإبداع الروائي منه إلى تسجيل لمشاهد حية وأحداث يومية ووقائع تاريخية جامدة، ولا ننسى أيضاً روح الفكاهة والسخرية التي تتخلل السرد وتخفف من قتامة وكآبة الأحداث الفظة والمواقف اللامعقولة وقسوة المناخ والطبيعة وشظف العيش في القارة المنكوبة.