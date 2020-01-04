دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Dell ستتيح التفاعل مع تطبيقات ايفون من جهازك الشخصي قريباً #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

خلال عام 2018 أصدرت Dell تطبيق Mobile Connect والذي يتيح توصيل حاسب Dell بهاتفك حتى يتمكن المستخدمين من الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل وتلقي الإشعارات من التطبيقات مباشرة على أجهزة الحاسب الشخصي، ولكن أعتباراً من بداية هذا الربيع تؤكد الشركة أن المستخدمين سيتمكون من نقل الصور ومقاطع الفيديو لاسلكياً والتفاعل مع الأجهزة العاملة بأنظمة iOS عبر Mobile Connect، تلك الميزات كانت حصرياً في السابق لمستخدمي Mobile Connect مع الهواتف العاملة بنظام أندرويد.

كما هو موضح على موقع Dell عند استخدام Mobile Connect على أجهزة Dell سيتمكن المستخدمين من التمرير والتفاعل مع الأشياء الموجودة بالتطبيق تماماً كما هو الحال في حالة استخدام التطبيق ذاته.

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تؤكد Dell أيضاً على أن عمليات الدمج الجديدة مع أجهزة iOS ستعمل على كل من أجهزة XPS وInspiron وVostro وAlienware وG Series من يناير 2018 وما بعدها ومن غير المؤكد ان كانت ستعمل مع أجهزة Latitude ام لا.

المصدر

هذا الموضوع Dell ستتيح التفاعل مع تطبيقات ايفون من جهازك الشخصي قريباً #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.